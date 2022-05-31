Аллегри о Дибале: «Пауло считали новым Месси, его это тяготило. Ему нужно заново найти себя»

Главный тренер «Ювентуса» высказался об уходе форварда .

«Думаю, ему нужно заново найти настоящего себя. Было время, когда его тяготил тот факт, что его считали новым Месси. Но каждый должен оставаться собой.

Нельзя подражать другим. Пауло многое способен дать футболу, у него невероятные технические навыки. Он очень хорош. Однако ему нужно сосредоточиться на своих физических и технических качествах», – заявил Аллегри в интервью DAZN.

Уход Дибалы – риск для «Ювентуса». На рынке нет прямой замены, а переход на 4-3-3 проблематичен из-за Аллегри