Кан о словах Левандовского: «Такие заявления ни к чему не приведут. Благодарность – это не улица с односторонним движением»

оценил высказывания Роберта Левандовского в адрес «Баварии».

Ранее польский нападающий заявил, что его эра в клубе закончилась. Футболист также добавил: «Трансфер – лучшее решение. Надеюсь, они меня не остановят».

«Не могу вам объяснить, почему Роберт выбрал такой способ сообщить о своей ситуации. Подобные публичные заявления ни к чему не приведут.

Роберт должен понимать, что у него есть в .

Благодарность – это не улица с односторонним движением», – заявил генеральный директор мюнхенского клуба.

Левандовски выразил желание покинуть немецкую команду при действующем контракте до 2023 года.