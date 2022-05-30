Кан о словах Левандовского: «Такие заявления ни к чему не приведут. Благодарность – это не улица с односторонним движением»

Теги Бавария Оливер Кан бундеслига Германия Роберт Левандовски Футбол

Оливер Кан оценил высказывания Роберта Левандовского в адрес «Баварии».

Ранее польский нападающий заявил, что его эра в клубе закончилась. Футболист также добавил: «Трансфер – лучшее решение. Надеюсь, они меня не остановят».

«Не могу вам объяснить, почему Роберт выбрал такой способ сообщить о своей ситуации. Подобные публичные заявления ни к чему не приведут.

Роберт должен понимать, что у него есть в «Баварии».

Благодарность – это не улица с односторонним движением», – заявил генеральный директор мюнхенского клуба.

Левандовски выразил желание покинуть немецкую команду при действующем контракте до 2023 года.

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