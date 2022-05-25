Агент Левандовского: «Роберт несколько месяцев не чувствует, что клуб его уважает. «Бавария» потеряла не игрока, а человека»

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Агент Роберта Левандовского высказался о будущем игрока. 

«Как и Алаба, Роберт – взрослый человек, который точно знает, чего хочет. Я не собираюсь пудрить ему мозги или пытаться влиять на него, я никогда этого не делаю. Никого здесь не волнуют деньги – ни Роберта, ни меня.

С тех пор, как он чувствовал уважение со стороны «Баварии», прошло несколько месяцев. «Бавария» потеряла не игрока Левандовского, а человека Роберта», – сказал Пини Захави SportBild. 

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