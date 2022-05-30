Константин Генич: «Глушаков станет одним из первых новичков «Динамо», насколько я слышал. Вроде скоро объявят»

Теги Химки премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Денис Глушаков Константин Генич Матч ТВ Футбол

Константин Генич сообщил, что Денис Глушаков перейдет в «Динамо».

«Всех с официальным окончанием сезона! Было круто 👍🏻

Сейчас будет масса новостей о переходах, как официальных, так и возможных. Так вот, насколько я слышал (источник вполне достоверный), одним из первых новичков московского «Динамо» станет… Денис Глушаков! Вроде как скоро объявят 😉», – написал комментатор «Матч ТВ».

Полузащитник с 2020 года выступает в составе «Химок». До этого он играл за «Спартак», «Локомотив» и «Ахмат».

В минувшем сезоне 35-летний полузащитник забил 11 голов и отдал 2 передачи в 31 матче за «Химки» во всех турнирах. Его полную статистику можно изучить здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные