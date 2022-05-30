сообщил, что Денис Глушаков перейдет в .

«Всех с официальным окончанием сезона! Было круто 👍🏻

Сейчас будет масса новостей о переходах, как официальных, так и возможных. Так вот, насколько я слышал (источник вполне достоверный), одним из первых новичков московского «Динамо» станет… ! Вроде как скоро объявят 😉», – написал комментатор .

Полузащитник с 2020 года выступает в составе «Химок». До этого он играл за «Спартак», «Локомотив» и «Ахмат».

В минувшем сезоне 35-летний полузащитник забил 11 голов и отдал 2 передачи в 31 матче за во всех турнирах. Его полную статистику можно изучить здесь.