Глушаков о возвращении в «Спартак»: «Надо всегда в свою мечту верить. Готов бесплатно играть? Конечно. Я и в «Химках» бесплатно играю»

Денис Глушаков ответил на вопросы о возможном возвращении в «Спартак».
– Ты в интервью сказал, что закончишь карьеру только после чемпионства со «Спартаком». Как ты собираешься это делать?
– Я просто сказал. Дальше посмотрим.
– Верите в это?
– Надо всегда в свою мечту верить.
– По-прежнему готов бесплатно там играть?
– Конечно (улыбается). Я и здесь бесплатно играю.
– Так может с Федуном поговорить?
– А что мне с ним говорить? Он знает меня как облупленного. Наберу ли я ему после финала Кубка? Подумаю, – сказал полузащитник «Химок».
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