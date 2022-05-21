Глушаков о возвращении в «Спартак»: «Надо всегда в свою мечту верить. Готов бесплатно играть? Конечно. Я и в «Химках» бесплатно играю»

ответил на вопросы о возможном возвращении в «Спартак».

– Ты в интервью сказал, что закончишь карьеру только после чемпионства со «Спартаком». Как ты собираешься это делать?

– Я просто сказал. Дальше посмотрим.

– Верите в это?

– Надо всегда в свою мечту верить.

– По-прежнему готов бесплатно там играть?

– Конечно (улыбается). Я и здесь бесплатно играю.

– Так может с Федуном поговорить?

– А что мне с ним говорить? Он знает меня как облупленного. Наберу ли я ему после финала Кубка? Подумаю, – сказал полузащитник «Химок».

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