Мостовой о Шварце: «Ничего легендарного не было. «Динамо» с такими возможностями каждый год должно быть минимум третьим»

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Александр Мостовой не считает Сандро Шварца знаковой фигурой для «Динамо».

– Я говорил, что если Шварц заявляет «Я остаюсь в футболе», но не говорит, что остается в «Динамо», то после матча объявят. Ничего удивительного.

– Легендарная ли он личность в истории «Динамо»?

– Нет, конечно. Ничего легендарного там не было и не будет. Команда вышла в финал Кубка России один раз за 25 лет и заняла третье место [в чемпионате]. С такими возможностями «Динамо» должно каждый год занимать третье место как минимум, – заявил экс-хавбек сборной России.

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