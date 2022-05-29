Женская «Барселона» со счетом 6:1 победила в финале Кубка королевы. Команда также взяла Ла Лигу и Суперкубок Испании, выиграв все 36 матчей

Теги Барселона Ла Лига Кубок Испании Суперкубок Испании Лига чемпионов жен Футбол

Женская команда «Барселоны» выиграла все турниры внутри Испании без единого поражения.

Сегодня футболистки «блауграны» разгромили «Спортинг» из Уэльвы в финале Кубка королевы (женский Кубок Испании – прим.) со счетом 6:1. До этого они прошли 1/8, 1/4 и 1/2 финала.

Для «Барселоны» это девятая победа в данном турнире и третья подряд.

Также команда одержала победу в обоих матчах Суперкубка Испании в январе 2022-го и выиграла во всех 30 турах Ла Лиги.

В женской Лиге чемпионов «Барселона» без потерь прошла групповой этап, а в плей-офф потерпела два поражения – от «Вольфсбурга» в полуфинале (но прошла дальше по сумме двух встреч) и в финале от «Лиона».

Тест: угадайте финал Лиги чемпионов по комментарию на Sports.ru

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные