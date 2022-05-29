Женская «Барселона» со счетом 6:1 победила в финале Кубка королевы. Команда также взяла Ла Лигу и Суперкубок Испании, выиграв все 36 матчей

Женская команда «Барселоны» выиграла все турниры внутри Испании без единого поражения.

Сегодня футболистки «блауграны» разгромили «Спортинг» из Уэльвы в финале Кубка королевы (женский Кубок Испании – прим.) со счетом 6:1. До этого они прошли 1/8, 1/4 и 1/2 финала.

Для «Барселоны» это девятая победа в данном турнире и третья подряд.

Также команда одержала победу в обоих матчах Суперкубка Испании в январе 2022-го и выиграла во всех 30 турах .

В женской Лиге чемпионов без потерь прошла групповой этап, а в плей-офф потерпела два поражения – от «Вольфсбурга» в полуфинале (но прошла дальше по сумме двух встреч) и в финале от «Лиона».

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