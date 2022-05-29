Клопп после 0:1 в ЛЧ: «Можно ли показать свой лучший футбол в 63-м матче сезона? «Реал» когда-нибудь уступит в финале»

Главный тренер высказался после финала Лиги чемпионов с «Реалом» (0:1).

«Мы провели хороший матч, но когда уступаешь 0:1, то понимаешь, что сделал недостаточно. Я сказал ребятам, что уже чувствую гордость. Но им, конечно, потребуется больше времени, и я это понимаю.

Наша команда провела шикарный сезон. В тех двух турнирах, которые мы не выиграли, мы уступили самую малость.

Когда терпишь поражение, то нужно все осмыслить, понять, что мог сделать лучше. Возможно ли показать свой лучший футбол в 63-м матче сезона? Я не знаю. Мы не получили награду, но это часть футбола, и так будет всегда.

«Реал» когда-нибудь уступит в финале, но сегодня этого не произошло», – сказал Клопп.

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