Глушаков о карьере: «Еще не наигрался. Нас отстранили от еврокубков, но надо все равно получать удовольствие от футбола»

Денис Глушаков ответил на вопрос о продолжении карьеры.
– Я играю в футбол и получаю удовольствие. Еще не наигрался в футбол.
То, что сейчас нас отстранили от еврокубков, надо все равно продолжать получать удовольствие от футбола, а потом, когда я наиграюсь, я скажу, что уже все.
– Какая позиция по отстранению?
– Как и у всех. Это плохо.
– Были предложения от других клубов РПЛ?
– Я не жду ничего. Так устал в этом сезоне. Не ищем легких путей.
Давным-давно должны были остаться в Премьер-лиге, в последнем туре обыграли «Спартак». «Нижний Новгород» обыгрывает «Зенит». Как-то они совпали в последнем туре, – сказал полузащитник «Химок».
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