Глушаков о карьере: «Еще не наигрался. Нас отстранили от еврокубков, но надо все равно получать удовольствие от футбола»

ответил на вопрос о продолжении карьеры.

– Я играю в футбол и получаю удовольствие. Еще не наигрался в футбол.

То, что сейчас нас отстранили от еврокубков, надо все равно продолжать получать удовольствие от футбола, а потом, когда я наиграюсь, я скажу, что уже все.

– Какая позиция по отстранению?

– Как и у всех. Это плохо.

– Были предложения от других клубов ?

– Я не жду ничего. Так устал в этом сезоне. Не ищем легких путей.

Давным-давно должны были остаться в Премьер-лиге, в последнем туре обыграли «Спартак». «Нижний Новгород» обыгрывает «Зенит». Как-то они совпали в последнем туре, – сказал полузащитник «Химок».

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