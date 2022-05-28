Капитан «Оренбурга» Малых забил в обоих матчах с «Уфой»: в концовке 1-го и на 94-й минуте 2-го. В 2017-м защитник не забил пенальти в стыках – тогда клуб вылетел в ФНЛ

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Защитник «Оренбурга» Андрей Малых забил в обоих стыковых матчах с «Уфой». 

Капитан уральской команды сравнял счет в первой игре, забив на 84-й минуте (2:2). В ответном матче он забил победный гол на 94-й минуте (2:1). «Оренбург» вышел в Премьер-лигу.

В стыковых матчах против СКА в сезоне-2016/17 только Малых не реализовал пенальти в послематчевой серии со СКА, после чего «Оренбург» вылетел из РПЛ

Малых выступает за «Оренбург» с 2010 года – тогда клуб назывался «Газовик». Подробную статистику 33-летнего футболиста можно найти здесь

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