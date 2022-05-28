«Астон Вилла» рассматривает трансфер Суареса. 35-летний форвард хочет провести еще один сезон на высшем уровне

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Луис Суарес может перейти в «Астон Виллу».

По информации The Telegraph, бирмингемцы рассматривают вариант с трансфером форварда, покинувшего «Атлетико» по окончании сезона.

«Астон Вилла» в ближайшее время оценит, сможет ли 35-летний игрок справится с нагрузками АПЛ, а также стоит ли платить Суаресу требуемую им зарплату.

Сам уругваец хотел бы еще один сезон провести на высшем уровне. Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард, игравший с Луисом в «Ливерпуле», поддерживает связь с Суаресом.

В завершившемся сезоне Ла Лиги нападающий забил 11 голов в 35 матчах. Его статистика – здесь.

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