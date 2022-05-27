Гаэль Ондуа: «Я православный, крестился в Москве. Шаманов в сборной Камеруна нет»

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Гаэль Ондуа прокомментировал стереотипы об оккультных ритуалах в африканских сборных.

– Если говорим про Африку, есть такие стереотипы – про оккультные ритуалы. Есть ли в сборной Камеруна какие-то свои шаманы или ребята, которые вас оберегают?

– Нет. В сборной Камеруна – думаю, и в большинстве африканских сборных так – команда собирается и молится. Закончилась тренировка – молимся. Потом в гостинице перед едой – тоже молимся. Такая традиция.

– А ты присоединяешься к этим молитвам?

– Я православный человек. 

– А ты здесь крестился? 

– Да, здесь [в России]. Сейчас расскажу. А когда они молятся, я просто вместе со всеми стою. Они выбирают по одному футболисту – сегодня ты должен молиться за команду, завтра – другой. Я пока не молился. 

– То есть оккультных вещей нет – вуду там? 

– Нет. Шаманы в команде – такого у нас нет.

– Подожди, а христианство. Как ты пришел к этому? Это же неожиданно. 

– Мой отец здесь [в России] сколько лет жил. Он сам это принял, а потом уже и мне сказал: «Давай я тебя покрещу». 

– Здесь, в Москве? 

– Да. 

– А в сборной Камеруна к этом нормально отнеслись?

– Да. С этим вообще нет проблем с этим. Каждый человек свободен. У нас там есть и мусульмане, – сказал бывший игрок «Анжи», выступающий сейчас за «Ганновер».

«Здесь нет времени на отдых, это же Германия». Тренировки, баня и быт немецкого футбола – от Гаэля Ондуа

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