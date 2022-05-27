Гаэль Ондуа: «Я православный, крестился в Москве. Шаманов в сборной Камеруна нет»

прокомментировал стереотипы об оккультных ритуалах в африканских сборных.

– Если говорим про Африку, есть такие стереотипы – про оккультные ритуалы. Есть ли в сборной Камеруна какие-то свои шаманы или ребята, которые вас оберегают?

– Нет. В сборной Камеруна – думаю, и в большинстве африканских сборных так – команда собирается и молится. Закончилась тренировка – молимся. Потом в гостинице перед едой – тоже молимся. Такая традиция.

– А ты присоединяешься к этим молитвам?

– Я православный человек.

– А ты здесь крестился?

– Да, здесь [в России]. Сейчас расскажу. А когда они молятся, я просто вместе со всеми стою. Они выбирают по одному футболисту – сегодня ты должен молиться за команду, завтра – другой. Я пока не молился.

– То есть оккультных вещей нет – вуду там?

– Нет. Шаманы в команде – такого у нас нет.

– Подожди, а христианство. Как ты пришел к этому? Это же неожиданно.

– Мой отец здесь [в России] сколько лет жил. Он сам это принял, а потом уже и мне сказал: «Давай я тебя покрещу».

– Здесь, в Москве?

– Да.

– А в сборной Камеруна к этом нормально отнеслись?

– Да. С этим вообще нет проблем с этим. Каждый человек свободен. У нас там есть и мусульмане, – сказал бывший игрок , выступающий сейчас за .

«Здесь нет времени на отдых, это же Германия». Тренировки, баня и быт немецкого футбола – от Гаэля Ондуа

Тест: угадайте финал Лиги чемпионов по комментарию на Sports.ru