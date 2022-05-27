Кессиэ попрощался с «Миланом». Хавбек переходит в «Барселону»

Франк Кессиэ попрощался с «Миланом».
25-летний хавбек покидает итальянский клуб по истечении срока контракта.
Ивуариец продолжит карьеру в «Барселоне», с который ранее согласовал контракт на четыре года.
«После пяти лет в клубе лучшего расставания не придумаешь. Это уникальные эмоции – мы чемпионы Италии!
Я с гордостью носил эту знаменитую футболку и прошел этот путь вместе с потрясающими партнерами.
Спасибо за все! Спасибо вам всем!» – написал Кессиэ в инстаграме.
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