Кессиэ попрощался с «Миланом». Хавбек переходит в «Барселону»

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Франк Кессиэ попрощался с «Миланом».

25-летний хавбек покидает итальянский клуб по истечении срока контракта.

Ивуариец продолжит карьеру в «Барселоне», с который ранее согласовал контракт на четыре года.

«После пяти лет в клубе лучшего расставания не придумаешь. Это уникальные эмоции – мы чемпионы Италии!

Я с гордостью носил эту знаменитую футболку и прошел этот путь вместе с потрясающими партнерами.

Спасибо за все! Спасибо вам всем!» – написал Кессиэ в инстаграме.

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