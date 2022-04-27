«Барса» начала переговоры о бесплатном трансфере Романьоли. Защитника «Милана» считают идеальным партнером для Араухо

Теги Милан Барселона серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Матеу Алемани Алессио Романьоли Рональд Араухо Футбол

«Барселона» может подписать Алессио Романьоли летом.

Как сообщает As, каталонцы долгое время следили за защитником «Милана», а недавно начали переговоры о его переходе.

Переговоры ведет директор «блауграны» Матеу Алемани. Обсуждается бесплатный трансфер итальянца, контракт которого истекает летом.

Руководство «Барселоны» видит в 27-летнем игроке идеального партнера для Рональда Араухо. Статистику Романьоли можно найти здесь.

Ранее сообщалось, что «Барса» может бесплатно подписать еще одного игрока «Милана» – хавбека Франка Кессиэ.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные