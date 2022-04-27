«Барса» начала переговоры о бесплатном трансфере Романьоли. Защитника «Милана» считают идеальным партнером для Араухо

«Барселона» может подписать Алессио Романьоли летом.
Как сообщает As, каталонцы долгое время следили за защитником «Милана», а недавно начали переговоры о его переходе.
Переговоры ведет директор «блауграны» Матеу Алемани. Обсуждается бесплатный трансфер итальянца, контракт которого истекает летом.
Руководство «Барселоны» видит в 27-летнем игроке идеального партнера для Рональда Араухо. Статистику Романьоли можно найти здесь.
Ранее сообщалось, что «Барса» может бесплатно подписать еще одного игрока «Милана» – хавбека Франка Кессиэ.