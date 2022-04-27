«Барса» начала переговоры о бесплатном трансфере Романьоли. Защитника «Милана» считают идеальным партнером для Араухо

может подписать летом.

Как сообщает As, каталонцы долгое время следили за защитником , а недавно начали переговоры о его переходе.

Переговоры ведет директор «блауграны» . Обсуждается бесплатный трансфер итальянца, контракт которого истекает летом.

Руководство «Барселоны» видит в 27-летнем игроке идеального партнера для . Статистику Романьоли можно найти здесь.

Ранее сообщалось, что «Барса» может бесплатно подписать еще одного игрока «Милана» – хавбека Франка Кессиэ.