считает легендой российского футбола.

Ранее стало известно, что оба игрока покинут .

– Почти одновременно с вами из «Зенита» ушел и Дзюба. Удивило, что «Зенит» не стал продолжать с ним отношения?

– Мы были и остаемся в близких отношениях с Артемом. В первую очередь, это его решение. Дзюба лучше знает, чего он хочет. Я только за то, чтобы у него все было хорошо. Мы футболисты, никто не вечен. Главное – всегда оставаться порядочными людьми.

– Дзюбу можно назвать легендой «Зенита»?

– Артем – легенда не только «Зенита», но и всего российского футбола. Можете посмотреть на статистику и поймете, кто легенда, а кто нет, – сказал Оздоев.

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