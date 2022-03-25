Шомуродов о «Роме»: «Я хочу играть больше, нет желания сидеть на скамейке»

недоволен тем, что мало играет в «Роме».

«Я недоволен своим [игровым] временем в «Роме». Я хочу играть больше.

Отношения с Моуринью? Хорошие. Возможно, не как раньше, но все равно хорошие.

У меня контракт с клубом. Если я буду играть больше, останусь. Но у меня больше нет желания сидеть на скамейке», – сказал 26-летний форвард сборной Узбекистана.

Эльдор в этом сезоне забил 2 гола и отдал 3 голевых паса в 21 матче Серии А, но он играет в среднем по 29 минут за матч.

Подробная статистика бывшего нападающего «Ростова» доступна здесь.