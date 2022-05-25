Экс-форвард сборной Бразилии Фред заканчивает карьеру в 38 лет

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Бывший нападающий сборной Бразилии Фред завершает карьеру.

Из-за проблем с глазом 38-летний форвард «Флуминенсе» хотел закончить уже сейчас, однако руководство клуба попросило его повременить до 21 июля – в этот день команда будет праздновать свое 120-летие.

Фред также играл за клубы «Америка Минейро», «Крузейро», «Лион» и «Атлетико Минейро».

С «Лионом» он три раза выиграл чемпионат Франции, с «Флуминенсе» дважды становился чемпионом Бразилии.

За сборную Бразилии нападающий провел 39 матчей и забил 18 голов. В 2013 году он выиграл Кубок конфедераций в составе национальной команды.

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