Прохин возвращается в «Ростов» из «Сочи»

Защитник Данила Прохин возвращается в из .

21-летний футболист провел сезон в составе сочинцев на правах аренды.

– Прохин продолжит выступление в «Ростове». В рамках контракта, который у него подписан, он был в аренде в «Сочи» и сейчас возвращается в «Ростов».

– Где Данила хочет провести следующий сезон? У него есть какие-то пожелания?

– На повестке дня не стоит вопрос о каком-либо переходе. Он возвращается в клуб, с которым у него подписан долгосрочный контракт.

– Прохин провел удачный сезон в «Сочи». Не планируют ли там его выкупить у «Ростова» или опять взять в аренду?

– У меня никаких разговоров на этот счет пока не было. Прохин провел два сезона в «Сочи». Оба – в рамках арендных соглашений. Сейчас он переходит на полноценный договор в «Ростов».

– Скорее всего, Прохин начнет следующий сезон в «Ростове»?

– Да, – сообщил агент игрока Василий Голяна.

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