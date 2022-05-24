Головин отдал в среднем 2,6 передачи под удар. Он делит 6-е место с Месси по этому показателю в сезоне Лиги 1

и Лионель Месси показали одинаковую статистику по одному из показателей.

Российский полузащитник отдал 44 передачи под удар в этом сезоне чемпионата Франции – лучший результат в составе монегасков. Причем 20 передач под удар Головин выполнил со стандартов.

Александр отдавал в среднем 2,6 передачи под удар на 90 минут, проведенных на поле. По этому показателю он делит шестое место в Лиге 1 с .

Всего Головин провел в завершившемся сезоне 27 матчей в чемпионате Франции (17 – в старте), забил три гола и отдал четыре голевые передачи.

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам