«Краснодар» утвердил Сторожука главным тренером

объявил о назначении Александра Сторожука главным тренером команды.

Ближайшими помощниками 40-летнего специалиста станут Александр Орехов, Георгий Сахвадзе, тренер по физподготовке Антон Антонов и тренер по технике Антон Поправкин. Михаил Савченко задействован в работе с вратарями.

Отмечается, что все ассистенты главного тренера являются представителями академии «Краснодара».

Во второй половине прошедшего сезона Сторожук занимал должность исполняющего обязанности главного тренера. По итогам сезона «быки» заняли 5-е место в РПЛ.

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