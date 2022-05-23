Бруну о сезоне «МЮ»: «Мы не достигли ни одной из наших целей и не играли на должном уровне»

Полузащитник Бруну Фернандеш высказался о выступлениях .

«Сезон завершен, а мы не достигли ни одной из наших целей. Я знаю, что ни индивидуально, ни коллективно мы не играли на том уровне, на каком должны были.

Наши фанаты снова дали понять, почему «МЮ» – один из лучших клубов мира. Даже в такие сезоны болельщики нас поддерживают.

Перейдя в «Юнайтед», я уяснил кое-что очень важное. Я узнал, что «МЮ» всегда возвращается», – написал хавбек.

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