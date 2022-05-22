Меньян не пропустил в 17 из 32 матчей в Серии А. Это лучший результат в Италии и четвертый в топ-5 лиг

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Голкипер «Милана» Майк Меньян стал лидером Серии А по числу игр без пропущенных голов.

Француз, перешедший в клуб летом 2021 года, сохранил ворота сухими в 17 из 32 матчей. В оставшихся играх он суммарно пропустил 21 гол.

17 сухих матчей – лучший результат в завершившемся чемпионате Италии. По 15 – у Самира Хандановича («Интер») и Руя Патрисиу («Рома»).

В топ-5 лиг Европы лишь три голкипера сумели опередить Меньяна: у Алиссона («Ливерпуль») и Эдерсона («Манчестер Сити») по 20 сухих игр, у Алекса Ремиро («Реал Сосьедад») было 19 до начала матча с «Атлетико» (0:0, первый тайм).

Подробно со статистикой Меньяна можно ознакомиться здесь.

Майк Меньян – лучший трансфер Серии А. Он выучил итальянский за 5 дней, превзошел Доннарумму и стал сенатором «Милана»

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