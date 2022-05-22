Фолы Кофрие привели к 4 пенальти в ворота «Спартака» – это повторение антирекорда за сезон в РПЛ

Защитник сыграл рукой в своей штрафной в матче с «Химками» (1:2), после чего подмосковный клуб забил гол с 11-метрового.

Из-за фолов бельгийца в ворота красно-белых было назначено 4 пенальти в прошедшем сезоне РПЛ – больше всех в лиге.

За последние 10 лет лишь два игрока зарабатывали столько же 11-метровых в ворота своих команд за сезон в – (экс-«Торпедо») в чемпионате-2014/15 и (экс-«Ротор») в прошлом сезоне.

При этом Кофрие провел лишь 17 матчей в минувшем сезоне.

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