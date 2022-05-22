Неймар – второй после Роналду игрок в XXI веке, забивший 100+ голов за 3 клуба

стал третьим клубом, в составе которого забил 100 голов.

Бразилец забил сотый мяч за парижан в матче против «Метца» (5:0). Ранее он достигал отметки в 100 голов за клуб, играя за и «Барселону».

Неймар стал вторым игроком в XXI веке, которому удалось забить 100 или более мячей за 3 разных клуба. Ранее это удавалось только – в «Манчестер Юнайтед», «Реале» и «Ювентусе».

С подробной статистикой Неймара можно ознакомиться здесь.

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