Неймар – второй после Роналду игрок в XXI веке, забивший 100+ голов за 3 клуба

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Сантос Барселона лига 1 Франция Неймар Футбол

«ПСЖ» стал третьим клубом, в составе которого Неймар забил 100 голов. 

Бразилец забил сотый мяч за парижан в матче против «Метца» (5:0). Ранее он достигал отметки в 100 голов за клуб, играя за «Сантос» и «Барселону». 

Неймар стал вторым игроком в XXI веке, которому удалось забить 100 или более мячей за 3 разных клуба. Ранее это удавалось только Криштиану Роналду – в «Манчестер Юнайтед», «Реале» и «Ювентусе». 

С подробной статистикой Неймара можно ознакомиться здесь

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