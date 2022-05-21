Хуан Мата: «Любой, кто не соответствует стандартам «МЮ», не справляется с задачами, не должен быть здесь»

высказался о проблемах .

«Очевидно, что на поле мы допускали много ошибок. Мы могли бы также лучше справляться с определенными ситуациями, которые происходили в клубе, со сменой главных тренеров, с негативными вещами. Думаю, мы позволили этому слишком сильно повлиять на энергию в Кэррингтоне.

Определенные стандарты не были соблюдены. Будь то отношение к делу, уровень подготовки, то, что происходит за пределами поля, я думаю, что если мы честно поговорим с людьми в клубе, то согласимся, что мы были недостаточно хороши. И вот тут, я думаю, мы могли бы поучиться. Кроме того, были определенные вещи, которые были вне нашего контроля, которым мы не должны были позволять влиять на нас.

Естественно, когда ты видишь что-то не очень хорошее, ты чувствуешь себя соответственно. Но мы не должны были позволять этому случиться. Многие обстоятельства могут повлиять на определенное поведение. Если у вас нет прочного фундамента, когда случаются плохие вещи, трудно держаться вместе.

Нам нужна перезагрузка в культуре клуба. Вот как мне кажется. Клубные стандарты, то, что значит представлять этот клуб в качестве игрока, то, что дает тебе право играть за «Манчестер Юнайтед», то чего от тебя ожидают на поле и за его пределами.

Многое нужно прояснить – это «Манчестер Юнайтед», и любой, кто не соответствует этим стандартам, не справляется с задачами, не должен быть здесь. Это предельно ясно.

С точки зрения тренера, победа станет ближе, когда ты проявишь лучшее от каждого отдельного игрока в команде – от тех, кто играет больше, и от тех, кто играет меньше. И, к сожалению, я не думаю, что это произошло в этом сезоне. На мой взгляд, большая проблема в этом, а не в специфике тактики или чем-то в этом роде.

Я не в том положении, чтобы выбирать тренеров. Что я точно знаю, так это то, что «Манчестер Юнайтед» нужны первоклассные специалисты во всех областях. Вот как я понимаю «Манчестер Юнайтед». Этот клуб должен быть лучшим как на поле, так и за его пределами. Я считаю, что только так этот клуб может бороться за самые главные трофеи.

Надеюсь, это произойдет в ближайшем будущем, потому что иначе не получится конкурировать с клубами, которые хорошо действуют, сохраняя определенную индивидуальность, и которые проявляют профессионализм в принятии решений. Они получают результаты, которых заслуживают, потому что действуют правильно.

Когда ты думаешь о «Манчестер Юнайтед», ты думаешь о самом высоком уровне, насколько я понимал футбол, когда рос. Я не понимаю этот клуб без первоклассных специалистов во всех областях», – сказал полузащитник «МЮ».

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