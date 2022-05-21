Гильерме о контракте с «Локо»: «Завтра или послезавтра планируем подписать. Может, болельщики уже устали от меня, но я еще могу отдать километры команде»

в ближайшее время продлит контракт с «Локомотивом».

«Переговоры уже прошли. Мы почти договорились, завтра или послезавтра планируем подписать новый контракт. Может, болельщики «Локомотива» уже устали от меня (смеется). Но у меня есть еще километры, которые можно отдать команде.

У нас сейчас очень молодая команда. И я очень рад, что клуб доверяет мне помочь в ее развитии. Худяков – это очень талантливый голкипер, будущий вратарь и сборной. И я буду тут, чтобы помогать ему стать лучше и лучше», – сказал вратарь железнодорожников.

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