«Матч ТВ» про ВАР: «Никто камеры трусами не протирает. Но полноценной защиты от плохой погоды на некоторых стадионах действительно нет»

Заместитель генерального продюсера ответил на вопросы представителей по ВАР.

– Как вы можете отреагировать на обвинения в размытой картинке со стороны руководителя ВАР?

– Мы с коллегами, честно говоря, были удивлены подобными высказываниями. Понятно, что работа ВАР неидеальна, к ней много вопросов – в том числе по времени просмотра спорных эпизодов.

Но обвинять в этом якобы нечеткую картинку… У нас есть все записанные фиды (передача контента со спутника на ретранслятор), и они кристально чистые.

К сожалению, у коллег из РФС стоят обычные компьютерные мониторы с квадраторами, устройствами, которые объединяют несколько сигналов в один, при этом уменьшая в разы его качество. Это как, смотря игру на черно-белом телевизоре, жаловаться, что «Матч ТВ» не дает цветное изображение.

– Забавными выглядят слова о протирке камер трусами.

– Ни в Туле, ни где бы то ни было еще никто камеры трусами не протирает. Это, по крайней мере, вызвало бы неудобства у оператора.

Но если говорить серьезно, то на некоторых стадионах действительно нет полноценной защиты от плохой погоды.

Соответственно, при дожде или снеге в объектив попадает влага, и да, нам приходится их протирать во время трансляции специальной ветошью или салфетками.

Дорогостоящие линзы протирать трусами вряд ли кто-то решится, – сказал Алексей Балабан, отвечающий за техническое обеспечение трансляций.

Все проблемы судейства и ВАР – в одном интервью боссов. От ужасной съемки до 18 минут просмотра повторов

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