Быстров о вылете «Рубина»: «Казанцы начали тонуть в болоте, и Слуцкий оказался к этому не готов. Он обделался, и это факт!»

высказался о вылете «Рубина» из .

Команда Леонида Слуцкого проиграла «Уфе» в 30-м туре РПЛ (1:2). Казанцы заняли 15-е место по итогам турнира, набрав 29 очков.

«Казанцы начали тонуть в болоте, и в команде не нашлось ни лидера, ни дядьки, который, скрипя зубами, помог бы вытащить команду оттуда. И Слуцкий оказался к этому абсолютно не готов. Все хиханьки-хаханьки, хорошо, когда с тебя не требуют результата. Но как только они окунулись туда – все!

Сегодня фаворитом матча была «Уфа», как это ни странно. Играли дома у , но мы сразу говорили, что фаворит – «Уфа». Этим все сказано. Слуцкий обделался, и это факт!» – сказал бывший полузащитник «Зенита».

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