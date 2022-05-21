Александр Мостовой: «Рубин» – позорники, Слуцкий – безобразие. Лисакович пусть и дальше селфи делает»

раскритиковал «Рубин» после вылета из .

В 30-м туре чемпионата казанцы проиграли «Уфе» (1:2) и заняли 15-е место по итогам сезона. На 13-й компенсированной минуте последнего матча сезона нападающий не реализовал пенальти.

«Конечно, «Рубин» позорники. Я год назад говорил, что «Рубин» и Слуцкий – это безобразие. Человека изо всех команд выгоняют, а «Рубин» его к себе берет и что-то там кричат. Ладно бы он спокойно там сидел, так Слуцкий после поражений всех обвиняет, а про него ни слова.

Интересно, сейчас Слуцкий найдет в себе мужество сказать: «Уберите меня»? Пенальти такой себе был, ну а Лисакович пусть и дальше селфи делает», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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