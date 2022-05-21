«Рубин» после ВАР бил пенальти на 103-й минуте игры с «Уфой». Лисакович попал в штангу

«Рубин» не реализовал пенальти в конце домашней игры с «Уфой» (1:2) в 30-м туре .

Хавбек гостей в добавленное ко второму тайму время наступил в своей штрафной на ногу защитнику . Главный судья , воспользовавшись подсказкой ВАР, отправился смотреть повтор и принял решение назначить одиннадцатиметровый.

На 13-й добавленной минуте форвард пробил с точки в штангу, и мяч ушел за пределы поля. В результате «Рубин» потерпел поражение и вылетел из РПЛ.

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