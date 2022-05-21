«Раз, два, три – «Зенитушка», соси!» Дзагоев посетил фан-трибуну ЦСКА на игре с «Ростовом»

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Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев пришел на фанатскую трибуну на игре с «Ростовом».

Вместе с болельщиками на матче 30-го тура РПЛ хавбек скандировал «Кирилл Набабкин – ухажер для твоей мамки!» и «Раз, два, три – «Зенитушка», соси!».

Вчера Дзагоев и ЦСКА расторгли контракт по соглашению сторон. Игрок выступал за армейцев с 2008 года.

«Кирилл Набабкин – ухажер для твоей мамки». Дзагоев зарядил любимую кричалку на фанатской трибуне ЦСКА

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