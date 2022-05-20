ЦСКА примет «Ростов» уже завтра. Этот матч станет прощальным для Фернандеса и Дзагоева

Теги Алан Дзагоев Марио Фернандес натив Футбол

В рамках 30 тура Тинькофф РПЛ ЦСКА сыграет с «Ростовом» в субботу, 21 мая в 17:00 по московскому времени на «ВЭБ Арене»

Матч первого круга между командами завершился со счетом 3:1 в пользу москвичей. Голами у ЦСКА отметились Яка Бийол, Федор Чалов и Константин Марадишвили.

Матч против «Ростова» станет последним для Алана Дзагоева и Марио Фернандеса, по окончанию сезона они покинут клуб. После матча пройдет церемония чествования Алана, Марио и других футболистов, покидающих клуб. 

Билеты на матч доступны по ссылке.

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