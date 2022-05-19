Стоичков о первой победе «Барсы» в КЕЧ: «Кройфф был гением, это был наш момент. Менталитет нужно выработать, его не купишь в киоске»

поделился воспоминаниями о первой победе «Барселоны» в Кубке европейских чемпионов.

В финале сезона-1991/92 каталонцы обыграли «Сампдорию» (1:0).

– Вам все еще памятна эта победа?

– Всегда. Это было очень важно для клуба, для тренеров и игроков, но прежде всего я думаю о сотрудниках и болельщиках «Барсы». Было много ран, которые нужно было залечить.

Как может быть такое, что 30 лет спустя люди все еще подходят к тебе, чтобы поблагодарить? У меня все еще мурашки по коже!

– Может, потому что это была первая победа?

– Конечно. Сегодня у «Барсы» уже есть пять титулов чемпионов, и, надеюсь, скоро их будет еще много, но реальность такова, что тогда наш народ был в ужасном вакууме. Проигранные финалы в Берне и Севилье вызвали эмоциональный срыв и жуткий страх перед возможностью сыграть в финале Кубка европейских чемпионов.

Мы замечали это на улицах и на «Камп Ноу», но мы знали, что это наш момент.

– Почему?

– Потому что Йохан [Кройфф] был гением, и он знал, что делал: он постепенно создавал команду, подыскивая нужные ему элементы для каждой функции – с характером басков, с душой каталонцев, с лучшими иностранцами... И жаждущие титулов.

Быть победителем очень важно, и в ситуация с таким сильным давлением наверняка можно сказать одно: тот, кто боится, не выиграет матч. Понятно, что менталитет нужно выработать, потому что его не купишь ни в одном киоске», – сказал бывший нападающий «Барсы».

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