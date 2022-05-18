Ливерпуль — Вулверхэмптон Уондерерс прогноз на матч 22 мая АПЛ, прогноз на футбольный матч

Удивительная ситуация сложилась в английской Премьер-лиге перед заключительным туром чемпионата. И дело даже не в борьбе за место в Лиге Чемпионов, где несколько дней назад лондонский «Арсенал», неожиданно проиграл «Ньюкаслу», и по сути уступил четвертое место своим соседям «Тоттенхэму». До последнего тура сохраняется интрига в борьбе за чемпионский титул. Все решится в нашем матче, а также в параллельном между «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити». Кажется, на фоне этого противостояния «Вулверхэмптону» уготована роль статиста, но «волки» точно постараются показать свои зубы и помешать мерсисайдцам в завоевании трофея. Все внимание болельщиков на стадион Энфилд Роуд, все матчи последнего тура в АПЛ начнутся в 18:00 по московскому времени.

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«Ливерпуль»

«Ливерпуль» уже можно назвать триумфатором сезона. Два английских кубка уже в кармане. В феврале в Кубке Лиги в финальном поединке после ничьей 0 : 0 в основное и дополнительное время команда Юргена Клоппа вырвала победу в серии пенальти у лондонского «Челси». Спустя почти три месяца смогла повторить этот трюк: вновь финал теперь уже Кубка Англии, вновь в соперниках «Челси», опять 0 : 0 и серия пенальти с той лишь разницей, что на этот раз в ней не пришлось участвовать вратарям.

Тем самым на данный момент складывается уникальная картина, при которой «Ливерпуль» может стать обладателем четырех трофеев, добавив к кубкам победу в чемпионате и Лиге Чемпионов. Но если в европейском кубковом турнире все в руках мерсисайдцев, то отставание в чемпионате от «Манчестер Сити» может стать роковым. В любом случае даже завоевание только двух трофеев нисколько не умаляет заслуг тренера и нынешнего состава команды, который многие уже считают одним из самых величайших в истории «Ливерпуля».

Идти к этому пришлось долго, через годы поражений и неудач, через наблюдение за другими командами, выигравшими трофеи. Случались яркие вспышки в виде победы в стамбульском финале Лиги Чемпионов в 2005 году, но не хватало стабильности. И вот с приходом Юргена Клоппа, с Садио Мане, Мухаммедом Салахом и другими яркими футболистами в составе мы наблюдаем за игрой команды почти без слабых мест. Для завоевания трофея нужно без вопросов набирать три очка в матче с «Вулверхэмптоном» и ждать осечки «Манчестер Сити». Сейчас такой расклад кажется сродни чуду, но мало ли мы видели на свете футбольных чудес.

«Вулверхэмптон Уондерерс»

Чужие ли «волки» на этом празднике жизни? Ответ они могут дать только сами своей игрой. Что касается всего сезона, то для команды португальского тренера Бруну Лажи он сложился обычно и стабильно. Последние несколько лет «Вулверхэмптон» финиширует аккурат следом за ведущей шестеркой команд Англии, занимая места с седьмого по десятое. Исключение лишь прошлый сезон, когда «волки» заняли 13-е место. Но это объяснялось тем, что команда принимала участие в еврокубках и выступление на два фронта не выдержала.

В этом году шансов попасть в еврокубки уже не осталось, но и быть первым парнем на деревне тоже весьма почетное звание. В случае победы над «Ливерпулем», представим такое, «вулвз» точно займут восьмую строчку. Хотя если посмотреть на результаты команды в последних турах, то оптимизму взяться неоткуда. В начале апреля поражение в гостях от «Ньюкасла» со счетом 0 : 1, следом аналогичный результат на выезде с «Бернли». Вернувшись домой, в матче с «Брайтоном» «Вулверхэмптон» огорошил своих болельщиков, потерпев разгромное поражение 0 : 3.

Удивительно, но следом удалось отобрать очки у «Челси» на выезде 2 : 2. Впрочем, тут же «волков» поставил на место «Манчестер Сити», домашнее поражение 1 : 5 и совсем уж нехорошо получилось в матче с аутсайдером «Норвичем», ничья в родных стенах 1 : 1. Теперь впереди «Ливерпуль» и, судя по последним результатам, «Вулверхэмптон» просто доигрывает сезон и мотивация может быть лишь одна — получить удовлетворение, не дав мерсисайдцам набрать три очка, сделать подарок «Манчестер Сити». Дальше нужно будет думать уже о новом сезоне.

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон Уондерерс»

Футбольный клуб «Вулверхэмптон Уондерерс» был образован в 1877 году, но первый матч с «Ливерпулем» провел 1894 году и одержал победу со счетом 3 : 1. В английской Премьер-лиге это далеко не самое принципиальное противостояние. История встреч команд в рамках различных английских футбольных турниров насчитывает 109 матчей. В 56 побеждали мерсисайдцы, 36 побед на счету «бродяг», 17 раз их поединки завершились мирным исходом. В последних десяти матчах «Вулверхэмптон» выиграл лишь один раз при девяти поражениях.

29.12.2019, «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» — 1 : 0;

23.01.2020, «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» — 1 : 2;

06.12.2020, «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» — 4 : 0;

15.03.2021, «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» — 0 : 1;

04.12.2021, «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» — 0 : 1.

Букмекеры отдают безоговорочное преимущество хозяевам предстоящего матча. Поставив на «Ливерпуль» у букмекера «Лига Ставок», вы сильно не разбогатеете, коэффициент — 1,21, а вот ставка и победа «Вулверхэмптона» принесет весьма существенную прибыль, коэффициент на победу гостей — 14,00, на ничью коэффициент 7,00. В матче первого круга «Ливерпуль» не без труда, но выиграл с минимальным счетом, сейчас этот счет вряд ли повторится, нас ждет крупная победа мерсисайдцев с преимуществом минимум в два мяча.

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