Хендерсон о матчах «Сити»: «Мало приятного смотреть, как соперник играет так хорошо. Я включаю канал для детей»

высказался о борьбе за чемпионство с .

«Ливерпуль» обыграл (2:1) и сократил отставание от «горожан» до 1 очка.

«Цель состояла в том, чтобы довести дело до конца. Мы знали, что это будет трудно. Много изменений. Ребята были великолепны. Они продолжали идти до самого конца и были вознаграждены.

Мы действительно хорошо делали это весь сезон, ребята, которые играли не так много, как хотелось бы, воспользовались своей возможностью. В сезоне Премьер-лиги нужны все.

Мы привыкли к этому. Для нас каждая игра – это кубковый финал. Ты справляешься с этим. Мы сможем отпраздновать или расслабиться в конце сезона после финала Лиги чемпионов.

Это всегда тяжело. «Сити» никогда не теряет очков. Время от времени некоторые из нас смотрят их игры. Мало приятного смотреть, как соперник играет так [хорошо]. Я включаю канал для детей.

Мы действительно включились в работу с января и выложились на все сто. Если бы вы сказали в январе, что все решится в последней игре, мы бы согласились на это. Мы довольно сильно отставали. Нужно отдать должное ребятам».

О том, что «Сити» должен потерять очки в параллельном матче

«Трудно сосредоточиться на игре. Мы извлекли уроки из этого опыта [три года назад]. Мы сосредоточимся на том, что нам нужно сделать, и надеемся, что «Астон Вилла» окажет нам услугу», – сказал полузащитник .

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