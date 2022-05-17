Лапорта о «Барсе» в следующем сезоне: «Должны стремиться к победе во всех турнирах. Лига чемпионов? Конечно»

рассказал о целях «Барселоны» на следующий сезон.

«У нас должна быть команда, которая бы стремилась к борьбе за победу во всех турнирах. Лига чемпионов? Конечно.

Я думал, что в этом сезоне мы можем попытаться выиграть , я говорил, что «Реал» проколется на последнем отрезке, но он был очень стабилен.

Мы не оказали достаточного давления, потому что нам не хватило целеустремленности. Лига чемпионов была разочаровывающей», – сказал президент «Барсы».

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