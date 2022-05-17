Лапорта о «Барсе» в следующем сезоне: «Должны стремиться к победе во всех турнирах. Лига чемпионов? Конечно»

Жоан Лапорта рассказал о целях «Барселоны» на следующий сезон.
«У нас должна быть команда, которая бы стремилась к борьбе за победу во всех турнирах. Лига чемпионов? Конечно.
Я думал, что в этом сезоне мы можем попытаться выиграть Ла Лигу, я говорил, что «Реал» проколется на последнем отрезке, но он был очень стабилен.
Мы не оказали достаточного давления, потому что нам не хватило целеустремленности. Лига чемпионов была разочаровывающей», – сказал президент «Барсы».
Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам