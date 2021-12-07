Лапорта о вылете «Барсы» из ЛЧ: «Состав нужно усилить, мы ищем возможности. Нам достались очень большие контракты игроков»

Президент «Барселоны» обратился к болельщикам после вылета команды из .

«Я разделяю ваше разочарование в связи с вылетом из Лиги чемпионов.

Все мы считаем, что состав команды необходимо усилить. Проблема в том, что нам в наследство достались очень большие контракты игроков первой команды. Они не дают нам вписываться под потолок зарплат.

Несмотря на это, мы ищем возможности для усиления состава в зимнее трансферное окно. Мы усердно работаем, чтобы добиться этого. И мы сделаем это.

Сейчас я прошу вас грести в одном направлении с нами. Ради «Барсы». Спасибо вам. Visca el Barça!» – сказал Лапорта в видеообращении, опубликованном в его твиттере.