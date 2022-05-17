Джордан Хендерсон: «Мне повезло быть частью «Ливерпуля» и выиграть столько трофеев, но мы не хотим останавливаться»

заявил, что ему повезло играть за .

«Никогда не думал, что дело во мне. Здесь речь о всей команде и о том, чего мы достигаем.

Мне очень повезло, что я играю в этой команде, мне очень повезло быть частью этой команды. Именно на этом я сосредотачиваюсь больше всего.

За последние несколько лет мы добились успеха и выиграли очень много трофеев, но я думаю, что самое главное – это сам путь, особенно когда вы выигрываете большие трофеи.

Это невероятный момент [выиграть трофей]. Затем вы понимаете, что речь идет о проделанном пути и о том, чтобы сделать это снова и вновь получить от этого удовольствие.

К счастью, мне очень повезло быть частью этой команды, этого клуба и выиграть столько трофеев, но мы не хотим останавливаться.

Мы всегда хотим продолжать двигаться вперед», – сказал капитан мерсисайдского клуба.

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