Лидер «Коммунистов России» о Fan ID: «Буду писать Путину. Может, он, как спортсмен и болельщик, поменяет решение»

Теги премьер-лига Россия болельщики Политика Fan ID Сергей Малинкович Футбол

Лидер партии «Коммунисты России» выступил против введения Fan ID. 

«Я лично, как футбольный болельщик, всегда выступал против системы Fan ID, это чрезмерная мера.

Есть проблема экстремального поведения среди фанатов в любых видах спорта, у нас есть правоохранительные органы, их очень много, им даны беспрецедентные права, и это очень хорошо, потому что сейчас такое время. И у них есть все возможности выявлять нехороших людей среди болельщиков, работать с активом, руководством.

Есть необходимые меры: ответ на санкции, борьба с предателями, а вводить систему Fan ID – это из истории «заставь богу молиться, кто-то лоб себе расшибет». Не надо.

Что нужно сделать? Садиться за круглый стол инициаторам ужесточения контроля за фанатской деятельностью и крупнейшим, авторитетнейшим фанатам клубов и необходимо обсуждать, искать компромисс.

Никакого Fan ID не надо, нужно искать меры для того, чтобы исключить опасность. Я прямо скажу: надо внедрять агентуру, чтобы исключить провокаторов. Fan ID – это перегиб, мы должны это исключить из практики.

Я по всем вопросам согласен с нашим президентом, но по этому вопросу я буду писать ему письмо с просьбой пересмотреть решение. Может быть, он, как спортсмен и болельщик, поменяет решение.

А так, если будет закон, то будем исполнять, но мнение-то свое я могу выразить», – сказал Сергей Малинкович

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