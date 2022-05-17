ЦСКА о Березуцком: «Неудачные матчи становятся поводом для домыслов. Конфликтов в клубе и в руководстве нет»

В ЦСКА прокомментировали слухи о желании Алексея Березуцкого подать в отставку.

Ранее сообщалось, что главный тренер армейцев попросил освободить его от должности.

«Безусловно, в клубе расстроены последними результатами команды. К сожалению, неудачные матчи всегда становятся поводом для появления различных домыслов о кадровых перестановках или о конфликтах в клубе.

Никаких конфликтов в клубе и в руководстве нет, и не стоит так называть рабочие процессы и дискуссии. Разве в футболе бывает по-другому?

И с учетом того, что до окончания чемпионата – а значит, и до подведения итогов – остается всего несколько дней, просим болельщиков дождаться официальной информации от клуба», – сказал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

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