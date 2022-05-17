«Спартак» сыграл с «Зенитом» в форме с упоминанием фильма «Мы – «Спартак!» и логотипом онлайн-кинотеатра KION

Онлайн-кинотеатр KION провел специальную акцию на матче 29-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

Футболисты красно-белых провели матч, который состоялся 15 мая на «Открытие Арены», в форме с логотипами онлайн-кинотеатра KION и названием фильма «Мы – Спартак», а в чаше и в фойе трибун можно было посмотреть трейлер картины. Рекламу онлайн-кинотеатра KION на бортах стадиона увидели более 30 тысяч болельщиков, пришедших на игру, и зрители телетрансляции.

Кроме того, перед матчем в соцсетях KION были разыграны 10 эксклюзивных футбольных мячей с автографами игроков «Спартака» и два билета на игру с «Зенитом». Все активные болельщики «Спартака» получили возможность посмотреть фильм «Мы – Спартак» по специальному промокоду KIONSPARTAK.

Документальный фильм о болельщиках «Спартака» вышел эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION 22 апреля. Это совместный проект KION и Sports.ru — масштабная история одного из главных футбольных клубов страны, рассказанная глазами его болельщиков. Главными героями документального проекта стали болельщики из разных поколений и непосредственные участники событий: легенда клуба Никита Симонян, чемпионы России в составе «Спартака» Андрей Тихонов и Артем Ребров.