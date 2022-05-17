Президент «Урала»: «Все играющие сейчас в РПЛ клубы должны сохранить свое место. Игроки уезжали по спортивному принципу?»

Президент вновь выступил за мораторий на вылет в нынешнем сезоне .

«Я своего мнения не менял и не изменю. Все клубы, которые сейчас играют, должны сохранить свое место в РПЛ.

Нарушение спортивного принципа? Мы выиграли , опережаем их на очко. Разве у них игроки уехали по спортивному принципу? У уехали восемь ведущих человек по спортивному принципу?

Сейчас, безусловно, «Краснодар» идет хорошо. Но у них большая академия, дубль. У кого-то этого же нет. Например, у нас ушли четыре человека. Двоих из них мы готовили всю зиму, все сборы. Так же, как другие клубы.

Спортивный принцип – это отъезд легионеров за два дня до матча? Объясните мне, почему мораторий нарушает спортивный принцип, а отъезд – нет? Конечно, большие клубы могут считать по-другому. Но надо учитывать форс-мажорные обстоятельства. Большинство клубов поддерживают идею, что нужно сохранить команды. Я только за то, чтобы расширили лигу», – сказал .

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