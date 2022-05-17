Ребров о последнем чемпионстве «Спартака»: «Круто мы погуляли 5 лет назад»

вспомнил победу «Спартака» в чемпионате России в 2017 году.

«Круто мы погуляли пять лет назад. Каждый раз смотрю видео, фотографии и понимаю, что это было что-то невероятное.

Такое не забыть никогда! Рассказывайте: что делали в тот памятный день? Может, среди моих подписчиков есть тот, кто забрал мои штанги?» – написал бывший вратарь красно-белых в своем телеграм-канале.

«Спартак» еще станет чемпионом, но тот сезон Карреры не повторить. Это как лучшая в жизни спонтанная вечеринка

Перепись болельщиков «Спартака»! Отметьте на карте, откуда вы болеете за любимый клуб