«У Слуцкого нет хребта. Он хочет креативно играть в атаку, но только «Рубин» не справляется – все сыпется». Экс-защитник казанцев Попов о тренере

раскритиковал работу Леонида Слуцкого на посту главного тренера «Рубина».

«Рубин» уже три года не может нормально научиться играть в обороне. Другое дело, что они раньше вылезали за счет креативных исполнителей в атаке: , . На таком кураже они и «перли», а целостной игры у них не было. А сейчас все и проявилось: только ушли 2-3 исполнителя, которые могли отличиться в любой ситуации, – команда посыпалась.

Говорил об этом еще два года назад: у Слуцкого нет хребта. Он хочет креативно играть в атаку, но чуть только «Рубин» не справляется – все сыпется.

Так сейчас и получается. У тебя же большая обойма игроков, если уехало 4-5 футболиста, то остальные не знают того, какую игру им ставят? Почему Слуцкий не ставит им игру? Ему уже стало неинтересно заниматься с теми, кого надо учить играть в футбол?

Не понимаю его подхода. Чем-то все напоминает , который тоже всегда надеется на своих футболистов», – сказал бывший защитник .

«Рубину» грозит прямой вылет, у 4 команд может быть по 30 очков. Все расклады битвы за выживание в РПЛ

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