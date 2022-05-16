«У Слуцкого нет хребта. Он хочет креативно играть в атаку, но только «Рубин» не справляется – все сыпется». Экс-защитник казанцев Попов о тренере

Теги Рубин Алексей Попов Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Арсенал Тула Миодраг Божович Денис Макаров Хвича Кварацхелия Футбол

Алексей Попов раскритиковал работу Леонида Слуцкого на посту главного тренера «Рубина».

«Рубин» уже три года не может нормально научиться играть в обороне. Другое дело, что они раньше вылезали за счет креативных исполнителей в атаке: Дениса Макарова, Хвичи Кварацхелии. На таком кураже они и «перли», а целостной игры у них не было. А сейчас все и проявилось: только ушли 2-3 исполнителя, которые могли отличиться в любой ситуации, – команда посыпалась.

Говорил об этом еще два года назад: у Слуцкого нет хребта. Он хочет креативно играть в атаку, но чуть только «Рубин» не справляется – все сыпется.

Так сейчас и получается. У тебя же большая обойма игроков, если уехало 4-5 футболиста, то остальные не знают того, какую игру им ставят? Почему Слуцкий не ставит им игру? Ему уже стало неинтересно заниматься с теми, кого надо учить играть в футбол?

Не понимаю его подхода. Чем-то все напоминает Миодрага Божовича, который тоже всегда надеется на своих футболистов», – сказал бывший защитник «Рубина».

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