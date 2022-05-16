Дмитрий Губерниев: «Рубин» вылетит и из ФНЛ, если Слуцкий продолжит работу»

высказался о работе Леонида Слуцкого в «Рубине».

– Что происходит с «Рубином» и виноват ли Леонид Слуцкий в том, что команда находится на грани вылета из ?

– Две цитаты сразу вспоминаются. Лопе де Вега, помните? «Собака на сене» в киноварианте. «Судьба ласкает молодых и рьяных». А еще Эльдар Рязанов… «Он виноват, но он не виноват».

На самом деле мне очень нравится позиция по поводу того, что регламент действующий, а мы уже тут что-то расширяем. Я здесь согласен с Андреем Аршавиным, что все команды, которые должны вылететь, пусть вылетают. Потому что это будет в высшей степени несправедливо, если кто-то останется. Понятное дело, что вмешиваются сильные области, мол, мы хотим остаться…

Надо, конечно, спросить у клубов ФНЛ, потянут ли они, но тем не менее, ребят, вылетели – пока! Потому что вот эти преференции дурацкие к спорту отношения не имеют никакого, с моей точки зрения.

Если мы исходим из нынешнего регламента, мы понимаем прекрасно, что если продолжит работу в «Рубине», то на следующий сезон «Рубин» вылетит и из ФНЛ. Люди бывают разные, кто-то любит Пьеху, кто-то любит, чтобы ему боль причиняли. У меня такое ощущение, что сейчас как с той нелюбимой женой, чем хуже, тем лучше.

Сегодня утром я прочитал информацию о том, что болельщики, мол, давайте приходите бесплатно, поддержите «Рубин». То есть команда вообще не играет. Тренер сыпется, все плохо, но давайте из последних сил, болельщики.

Надо было Слуцкого выгонять уже несколько туров тому назад. Он тренер хороший, грамотный специалист, но сейчас у него вообще ничего не получается. «Крокодил не ловится, не растет кокос». Плакать поздно, богу молиться – тем более. В такой ситуации надо было как-то команду встряхнуть, тем более по составу, даже когда были легионеры, они уже начинали играть плохо.

Сегодня посмотрите на фоне «Краснодара», мы вчера обменялись с Галицким, вот его мечта сбылась, dream come true. 11 воспитанников заканчивали встречу с ЦСКА. Они смотрелись лучше ЦСКА. И если сравнивать составы «Рубина» и «Краснодара», то тут точно не в пользу «Краснодара», но система-то работает.

А в Татарстане применительно к «Рубину» и Слуцкому она не работает совсем. Я подчеркну, что, если все останется как есть, команда на следующий сезон вылетит из ФНЛ, и я категорически против, чтобы сейчас уже начинались эти преференции. Конечно, их люди держат в уме, и это убивает спорт, с моей точки зрения.

Играть должны по спортивному принципу. Выбыл из РПЛ – пока! ФНЛ, еще что-то там… Играйте там. Вы плохо играли, хотя сейчас концовка ярчайшая, что касается нижней части турнирной таблицы.

У многих тренеров хороших не получается в самых разных командах, но мне совершенно непонятна и логика руководства , и логика самого Слуцкого, потому что «плач Ярославны» после каждого матча… Если это кому-то нравится в Татарстане – пожалуйста, на радость другим соперникам и более сильным и удачливым командам и тренерам, – сказал комментатор в эфире .

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