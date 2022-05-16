Медведев о голе «Спартака»: «Есть фэйр-плей. Дугласу заехали по колену, но они продолжили игру и забили – пусть останется на их совести»

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Александр Медведев высказался о голе «Спартака» «Зениту» (1:1) в 29-м туре РПЛ.

«Понятие справедливой игры в лучшую сторону отличает футбол от других видов спорта – когда игрок получил травму или есть риск ее получения, соперник не продолжает атаку, а выбивает мяч в аут.

Не хочу спорить, была ли накладка на Дугласе Сантосе, умышленная или неумышленная, но спартаковец заехал ему по колену. Дуглас не тот игрок, который картинно валяется по полю, но в этой ситуации он не мог не упасть.

Тем не менее «Спартак» решил продолжить игру и забил гол – пусть это остается на их совести», – сказал генеральный директор «Зенита».

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