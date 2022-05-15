Гвардиола о чемпионской гонке: «Сити» просто нужно обыграть «Астон Виллу». Если нет, чемпионом станет «Ливерпуль»

Пеп Гвардиола высказался о чемпионской гонке «Манчестер Сити» и «Ливерпуля».
Тренер «горожан» дал комментарий после ничьей с «Вест Хэмом» (2:2).
«Действительно хорошая игра, все было так сложно. Очень рад камбэку на этом стадионе. Второй тайм был хорош. Мы заработали очко.
Мы знали, что нам предстоят сложные матчи. [Отрыв от «Ливерпуля»] – четыре очка, теперь нет никаких рассуждений о разнице мячей, вообще никаких рассуждений.
Нам просто нужно выиграть [в матче с «Астон Виллой»]. Если нет, то чемпионом станет «Ливерпуль».
Мы собираемся доказать, что можем выиграть титул не только потому, что как хороши мы при игре с мячом или что-то в этом роде. Конечно, это важно, но есть и другие аспекты», – сказал Гвардиола.
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