Экс-форвард сборной Франции Верель приговорен к 3 годам тюрьмы за стрельбу в ночном клубе в 2011-м

Бывший нападающий сборной Франции приговорен к 3 годам тюрьмы.
Суд Нанси вынес приговор по делу об инциденте, который произошел в 2011 году. Экс-форвард «Нанси», «Ланса» и «Лиона» Тони Верель вместе с тремя братьями открыл огонь у выхода из ночного клуба. Три охранника получили ранения.
Вереля приговорили к 5 годам заключения, 2 из них – условно. С учетом уже отбытого срока предварительного заключения ему осталось отбыть менее года. Вероятно, экс-футболист подаст апелляцию на решение суда.
Один из братьев Вереля также был приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, 2 из которых – условно, еще двое – к трем годам заключения (2 года – условно).
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