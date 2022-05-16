Кристиан Эриксен: «С удовольствием снова сыграл бы в Лиге чемпионов, но это не жизненно важно»

Кристиан Эриксен поделился мыслями о своем будущем.
«Я не думаю, что есть футболисты, которые могут просто выбирать между клубами, потому что есть множество различных критериев.
У меня есть разные предложения и варианты, которые мы рассматриваем, а затем примем решение.
Я бы с удовольствием снова сыграл в Лиге чемпионов. Я знаю, как это весело, но для меня это не жизненно важно», – сказал полузащитник «Брентфорда» Viaplay.
Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков