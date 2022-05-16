Кристиан Эриксен: «С удовольствием снова сыграл бы в Лиге чемпионов, но это не жизненно важно»

Теги премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Кристиан Эриксен Брентфорд Футбол

Кристиан Эриксен поделился мыслями о своем будущем. 

«Я не думаю, что есть футболисты, которые могут просто выбирать между клубами, потому что есть множество различных критериев. 

У меня есть разные предложения и варианты, которые мы рассматриваем, а затем примем решение. 

Я бы с удовольствием снова сыграл в Лиге чемпионов. Я знаю, как это весело, но для меня это не жизненно важно», – сказал полузащитник «Брентфорда» Viaplay. 

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные