Кристиан Эриксен: «С удовольствием снова сыграл бы в Лиге чемпионов, но это не жизненно важно»

поделился мыслями о своем будущем.

«Я не думаю, что есть футболисты, которые могут просто выбирать между клубами, потому что есть множество различных критериев.

У меня есть разные предложения и варианты, которые мы рассматриваем, а затем примем решение.

Я бы с удовольствием снова сыграл в . Я знаю, как это весело, но для меня это не жизненно важно», – сказал полузащитник Viaplay.

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