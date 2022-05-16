Широков о матче со «Спартаком»: «Зенит» во втором тайме не создал ни одного момента, чтобы отыграться. Два удара в створ – критично мало»

подвел итоги матча «Спартак» – «Зенит» в 29-м туре .

«Даже встреча ЦСКА с «Краснодаром» была более живой. В предыдущем матче «Динамо» и «Локомотива» получилась хорошая игра с голами.

Здесь тоже ожидали, что будет более живая встреча и более интересная в плане создания моментов и голов.Так получилось, что обе команды ни на что не претендуют. Давления результата нет: можно расслабиться и поиграть в футбол. Но, к сожалению, в первом тайме этого не получилось.

Во втором «Спартак» удачно забил гол после отличной атаки: и Соболев прекрасно сыграл, и Игнатьев здорово отдал. Игра чуть раскрылась. Но во втором тайме не создал ни одного момента, чтобы отыграться. Два удара в створ – критично мало. Ожидал большего от этой игры. Но, к сожалению, не получилось», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Перепись болельщиков «Спартака»! Отметьте на карте, откуда вы болеете за любимый клуб